Formula 1'de sezonun 14. etabı Hollanda'da düzenlenecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışına Hollanda ev sahipliği yapacak.

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25/08/2023

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Formula 1'de sezonun 14. etabı Hollanda'da düzenlenecek

Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek Hollanda Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 27 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 10, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 314 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 189

3. Fernando Alonso (İspanya): 149

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 148

5. Charles Leclerc (Monako): 99

Takımlar

1. Red Bull: 503

2. Mercedes: 247

3. Aston Martin: 196

4. Ferrari: 191

5. McLaren: 103

25/08/2023 12:33
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TAGS: Formula 1
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