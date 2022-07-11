Motor sporlarının en prestijli organizasyonu Formula 1’de sezonun yarısı geride kaldı.

Son şampiyon Max Verstappen, 11 yarışta 6 galibiyet elde ederek birinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Sezona hızlı giriş yapan Ferrari pilotu Charles Leclerc ise sonraki yarışlarda aracında yaşadığı arızalar nedeniyle podyumdan uzun bir süre uzak kaldı.

Geçen hafta sonu Avusturya Grand Prix’ini kazanan Monakolu pilot böylece, 7 yarışlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.

Sezonun ilk yarısında Max Verstappen 8 kez podyuma çıkarken, Carlos Sainz ve Sergio Perez 6’şar kez bu başarıyı yakaladı.

Öte yandan geride kalan 11 yarışta Charles Leclerc 259, Max Verstappen ise toplam 253 turu birinci sırada geçti.

20 sürücü arasında puan alamayan tek isim ise Williams’ın Kanadalı pilotu Nicholas Latifi oldu.

Formula 1'de sezon 31 Temmuz'daki Macaristan yarışının ardından yaz arasına girecek.

Mücadele 20 Kasım'da Abu Dabi'de sona erecek.

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11/07/2022 20:52