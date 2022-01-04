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Formula 1'de Sidney sesleri

Avustralya'nın Sidney kenti 2025 sonrası Formula 1'e ev sahipliği yapmak istiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Dominic Perrottet, Formula 1 neden Melbourne'de kalmak istesin ki vurgusu yaptı.

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04/01/2022

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Formula 1'de Sidney sesleri

Formula 1'de Melbourne'deki Albert Park pisti, 1996'dan beri tüm Avustralya Grand Prix'lerine ev sahipliği yaptı.

Ada ülkesinde son iki yılda, pandemi nedeniyle yarış düzenlenemedi.

Albert Park Pisti, bu dönemde yenilenen tasarımıyla 2022'de takvime geri dönecek.

Pistin F1 yönetimi ile olan anlaşması ise 2025'te sona eriyor.

Ülkede, Avustralya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmak isteyen başka şehirler de var.

Bunlardan en fazla öne çıkanı ise Sidney...

Buradaki temel fikir, Sidney'in ünlü liman kısmında, Monako Grand Prix'sine benzer özel bir cadde pisti oluşturmak.

Konuyla ilgili Yeni Güney Galler eyaleti Başbakanı Dominic Perrottet'ten açıklama geldi.

Sidney'i spor etkinlikleri merkezi yapmak istediklerini belirten Perrottet, "Dünyanın en güzel şehirlerinden birine sahibiz. Bunun avantajlarını kullanmak istiyoruz" dedi.

"Formula 1 neden Melbourne'de kalmak istesin ki" vurgusu yapan Yeni Güney Galler eyaleti Başbakanı, dünyanın bir numaralı motor sporları organizasyonunu Sidney'e getirmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi. 

04/01/2022 20:04
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TAGS: Formula 1, Sidney, spor
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