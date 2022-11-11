Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki 4,3 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları TSİ 22.00'de gerçekleştirilecek. 71 turluk yarış ise 13 Kasım Pazar günü TSİ 21.00'de başlayacak.

Bu sezon Verstappen 14, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) bir yarış galibiyeti elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 416 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 280

3. Charles Leclerc (Monako): 275

4. George Russell (Büyük Britanya): 231

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 216

Takımlar

1. Red Bull: 696

2. Ferrari: 487

3. Mercedes: 447

4. Alpine: 153

5. McLaren: 146

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11/11/2022 10:30