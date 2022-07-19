Formula 1'de sıradaki durak Fransa

Formula 1'de heyecan sürüyor. 2022 sezonunun 12'nci yarışına Fransa ev sahipliği yapacak. Paul Ricard Pisti'ndeki mücadele 53 tur üzerinden koşulacak.

Max Verstappen, geride kalan 11 Grand Prix'te topladığı 208 puan ile zirvede yer alıyor. 6 yarıştan zaferle ayrılan Red Bull sürücüsü, podyuma ise 8 kez çıktı. 2'nci sırada bulunan Charles Leclerc'in ise 170 puanı var.

Ferrari pilotu, şu ana kadar 3 kez damalı bayrağı en önde gördü ve 5 kez kürsüye çıktı.

Bu ikiliyi 151 puan ile Red Bull'un diğer sürücüsü Sergio Perez takip ediyor. Takımlarda ise zirvede 359 puan ile Red Bull bulunuyor.

Avusturya ekibini, 303 puan ile Ferrari takip ediyor.

Son 8 sezonun şampiyonu Mercedes ise 237 puan ile 3'üncü sırada yer alıyor.

Bu habere tepkiniz:



19/07/2022 09:14