Formula 1'de sıradaki durak Hollanda

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışına Hollanda ev sahipliği yapacak.

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02/09/2022
AA

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Formula 1'de sıradaki durak Hollanda

Şampiyonanın 15. ayağı, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan, 4,2 kilometrelik pistte düzenlenecek.

Hollanda Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. 72 turluk yarış ise 4 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da start alacak.

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 9, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 284 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 191

3. Charles Leclerc (Monako): 186

4. Carlos Sainz (İspanya): 171

5. George Russell (Büyük Britanya): 170

Takımlar

1. Red Bull: 475

2. Ferrari: 357

3. Mercedes: 316

4. Alpine: 115

5. McLaren: 95

02/09/2022 10:00
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TAGS: spor, futbol
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