Formula 1'de sıradaki durak İtalya
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı, İtalya'nın Monza kasabasındaki 5,7 kilometrelik pistte düzenlenecek.
10/09/2021
İtalya Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. 53 turluk yarış ise 12 Eylül Pazar günü aynı saatte başlayacak.
Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 7, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez (Red Bull-Honda) ve Esteban Ocon'un (Alpine) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Max Verstappen (Hollanda): 224.5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 221.5 puan
3.Valtteri Bottas (Finlandiya): 123
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 114
5. Sergio Perez (Meksika): 108
Takımlar klasmanı
1. Mercedes 344,5
2. Red Bull: 332.5
3. Ferrari: 181.5
4. McLaren: 170
5. Alpine: 90