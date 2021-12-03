Formula 1'de sıradaki durak Suudi Arabistan

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. yarışına Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.

ads ads ads ads
03/12/2021

ads
ads
ads
Formula 1'de sıradaki durak Suudi Arabistan

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Cidde Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden düzenlenecek.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise 5 Aralık Pazar günü 20:30'da başlayacak.

Bu sezon pilotlar klasmanındaki şampiyonluk yarışında büyük bir çekişmeye sahne olan organizasyonda, Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) ise 7 yarış galibiyeti bulunuyor. Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas (Mercedes) ise birer yarıştan galip ayrıldı.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 351,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 343,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 203

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 153

Takımlar

1. Mercedes 546,5

2. Red Bull: 541,5

3. Ferrari: 297,5

4. McLaren: 258

5. Alpine: 137

03/12/2021 09:57
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Formula 1
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.