Formula 1'de son durak Abu Dabi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'siyle devam edecek.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
06/12/2024

ads
Formula 1'de son durak Abu Dabi

Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5.2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın gerçekleştirilecek. Yarış ise 8 Aralık Pazar günü yapılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonluğuna 4. kez, Las Vegas Grand Prix'sindeki sezonun 22. yarışında ulaşan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, bir sonraki Katar Grand Prix'sinde de kürsünün zirvesinde yer almıştı.

Abu Dabi Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

Max Verstappen (Hollanda): 429

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 349

3. Charles Leclerc (Monako): 341

4. Oscar Piastri (Avustralya): 291

5. Carlos Sainz (İspanya): 272

Takımlar

1. McLaren: 640

2. Ferrari: 619

3. Red Bull: 581

4. Mercedes: 446

5. Aston Martin: 92

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Formula 1’de son durak Abu Dabi
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.