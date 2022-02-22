Formula 1'de 'yeni çağ' başlıyor

Formula 1’de 2022 sezonu için nefesler tutuldu.

Heyecan, İspanya ve Bahreyn’deki sezon öncesi test sürüşlerinin ardından gerçekleşecek Bahreyn Grand Prix ile başlayacak.

Yeni sezon öncesi üç takım pilot değişikliğine gitti.

Geçen yıl Mercedes adına yarışan Valtteri Bottas, 2022'de Alfa Romeo ile piste çıkacak.

Alman takımının yeni pilotu, 3 sezondur Williams adına mücadele eden George Russell olacak.

En son 2020 sezonunda Red Bull ile organizasyonda boy gösteren Alex Albon ise Williams ile anlaştı.

Öte yandan, 2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen emekliliğini açıkladı.

Koltuğunu Formula 1 tarihinin ilk Çinli pilotu olan Guanyu Zhou'ya kaptıran Antonio Giovinazzi ise Formula E'de yarışma kararı aldı.

Ayrıca, Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi de görevinden alındı.

Masi, geçen yıl Abu Dabi Grand Prix'inin son turunda yarışın kaderini değiştiren tartışmalı bir karara imza atmıştı.

'Yeni çağ', teknik ve organizasyon anlamda birçok değişikliği de beraberinde getiriyor.

Araçların aerodinamik yapısı, güç ünitesi ve lastiklere yönelik yeni düzenlemeler yapıldı.

Bundan böyle hafta sonu heyecanı 4 gün değil, 3 gün yaşanacak ve basın toplantıları Cuma günü gerçekleştirilecek.

Imola, Avusturya ve Brezilya’da gerçekleştirilecek sprint yarışlarında sadece ilk 3'e değil, ilk 8 pilota puan verilecek.

2022 sezonu, 23 yarışla Formula 1 tarihinin en uzun takvimi olma özelliğini taşıyor.

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22/02/2022 15:32