Formula 1'de yeni sezon araç tasarımları

Sadece pistte değil tasarım konusunda da yarış halinde olan Formula 1 takımlarında, 2022 takviminde pilotların kullanacağı şık araçların tanıtımları yapılmaya başladı. İşte şu ana kadar lansmanı yapılan araçlar...

Haas -> Ferrari

Red Bull

Aston Martin -> Mercedes

McLaren -> Mercedes

AlphaTauri -> Red Bull

Williams

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15/02/2022 16:14