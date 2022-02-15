Formula 1'de yeni sezon araç tasarımları

Sadece pistte değil tasarım konusunda da yarış halinde olan Formula 1 takımlarında, 2022 takviminde pilotların kullanacağı şık araçların tanıtımları yapılmaya başladı. İşte şu ana kadar lansmanı yapılan araçlar...

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15/02/2022

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Formula 1'de yeni sezon araç tasarımları

Sadece pistte değil tasarım konusunda da yarış halinde olan Formula 1 takımlarında, 2022 takviminde pilotların kullanacağı şık araçların tanıtımları yapılmaya başladı. İşte şu ana kadar lansmanı yapılan araçlar...

Haas -> Ferrari

Haas -> Ferrari

Red Bull

Red Bull

Aston Martin -> Mercedes

Aston Martin -> Mercedes

McLaren -> Mercedes

McLaren -> Mercedes

AlphaTauri -> Red Bull

AlphaTauri -> Red Bull

Williams

Williams

15/02/2022 16:14
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TAGS: Formula 1
MANŞETLER

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