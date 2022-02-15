Formula 1'de yeni sezon araç tasarımları
Sadece pistte değil tasarım konusunda da yarış halinde olan Formula 1 takımlarında, 2022 takviminde pilotların kullanacağı şık araçların tanıtımları yapılmaya başladı. İşte şu ana kadar lansmanı yapılan araçlar...
15/02/2022
Sadece pistte değil tasarım konusunda da yarış halinde olan Formula 1 takımlarında, 2022 takviminde pilotların kullanacağı şık araçların tanıtımları yapılmaya başladı. İşte şu ana kadar lansmanı yapılan araçlar...
Haas -> Ferrari
Red Bull
Aston Martin -> Mercedes
McLaren -> Mercedes
AlphaTauri -> Red Bull
Williams