öncesi test sürüşlerinde son durum

Formula 1'de sezonun ilk yarışı için geri sayım başladı. Pilotlar Bahreyn'deki açılış öncesinde son test sürüşleri için piste çıktı.

Gözler son şampiyon Max Verstappen'de

2022 sezonuna başlerken Red Bull'da yüzler gülüyor. Son şampiyon Max Verstappen, yeni aracıyla testlerdeki en hızlı turu attı.



4 yıllık hanedanlığı geçen sezonun son turunda biten Lewis Hamilton ise yeni aracı W13'e ısınmaya çalışıyor. Britanyalı pilot Bahreyn'deki testlerde 17'nci sırada kaldı.

- Ferrari dikkat çekiyor



Ferrari motorları ise sezon öncesinde fark yarattı. Ferrari ile çalışan Haas'ın pilotu Mick Schucmacher en hızlı ikinci zaman imza attı.



Ferrari pilotu Charles Leclerc ise en hızlı üçüncü turu attı.



22 yarışa sahne olacak 2022 sezonunda kırmızı ışıklar 20 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'sinde ilk kez sönecek.



20 Kasım'daki Abu Dhabi Grand Prix'si ile kapanacak sezonda, pilotlar 62 yıl sonra Miami'de yarışacak.



Ukrayna'daki saldırısı sebebiyle takvimden çıkarılan Rusya'nın yerine yarış dahil edilip edilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

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14/03/2022 09:21