Formula 1'in yeni takımı resmen duyuruldu

Formula 1, 2026 sezonuyla birlikte GM/Cadillac'ın 11. takım olarak şampiyonada yer alacağını açıkladı.

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26/11/2024

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Formula 1'in yeni takımı resmen duyuruldu

Formula 1'de 2024 sezonunun sonuna gelinirken şampiyonada mücadele edecek 11. takım resmen duyuruldu.

F1'in internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda GM/Cadillac'ın 2026'da piste çıkması için General Motors'la prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

2026'da şampiyonaya dahil olması planlanan GM/Cadillac'ın ilk etapta güç ünitesini Ferrari'den alması bekleniyor. General Motors daha sonra güç ünitesi tedarikçisi olarak da Formula 1'de yer alacak.

VERSTAPPEN ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Formula 1'de bu sezonun sondan üçüncü yarışına Las Vegas ev sahipliği yaptı.

Şampiyona lideri Verstappen hafta sonundaki yarışı beşinci sırada tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Verstapen kariyerinin dördüncü şampiyonluğuna ulaştı.

SEZONUN SON İKİ YARIŞI

Formula 1 2024 Dünya Şampiyonası iki yarışın ardından tamamlanacak.

Sezonun son iki yarışına Katar v Birleşik Arap Emirliklikleri ev sahipliği yapacak

Katar Grand Prix'si 1 Aralık'ta, Abu Dabi Grand Prix'si ise 8 Aralık'ta gerçekleşecek.

FORMULA 1'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 sezonu 14-16 Mart tarihleri arasındaki Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak.

Sezon, 5-7 Aralık'taki Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erecek.

26/11/2024 11:10
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TAGS: Formula 1, yeni takım
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