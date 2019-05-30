Fortnite 9.10 İçerik Güncellemesi yayınlandı!

Fortnite: Battle Royale v9.10 içerik güncellemesi notları yayınlandı. Güncelleme ile oyuna yeni silahlar ve çeşitli modlar dahil oldu. Güncellemenin en dikkat çeken unsuru ise Seri Hafif Makineli Tüfek oldu.

Epic Games bugün Fortnite 9.10 İçerik Güncellemesi ile karşımıza çıktı. Güncelleme ile oyuna yeni silahlar ve çeşitli modlar dahil oldu. Özellikle yakın menzilli çatışmalarda oldukça etkili olan Seri Hafif Makineli Tüfek, düşmanlara nefes aldırmayacak gibi duruyor.

Fortnite v9.10 İçerik Güncellemesi notları nihayet paylaşıldı, güncelleme ile gelen yenilikleri haberimizde sizler için derledik.

Fortnite v9.10 güncellemesi ile ne geldi?

Sınırlı süreli modlar:

Mahzen Ekipli:Sadece standart modlarda mahzene kaldırılan sınırlı sayıdaki silahları içeren bir Battle Royale deneyimi.

Som Altın Çiftli: Efsanevi silahları kullanarak sonuna kadar mücadele edin!

Tehlikeli Yakınlaşmalar Ekipli: Pompalı Tüfekler ve Sırt Roketleriyle yakın menzilli çatışmalar!

Silahlar ve eşyalar;

✔ Seri Hafif Makineli Tüfek

24 mermi alır.

4 mermilik hızlı, seri atışlar yapar.

Yaygın, Sıradışı ve Nadir çeşitleri mevcut.

23, 24, 25 hasar verir.

Kafadan vuruş hasarı x1,75’tir

Yer ganimetlerinde, sandıklarda veya satış otomatlarında bulunabilir.

Hafif Cephane kullanır.

Mahzene Kaldırıldı

✔ Susturuculu Hafif Makineli Tüfek

Yaygın, Sıradışı, Nadir

Bu haftanın içerik güncellemesinde Seri Hafif Makineli Tüfek var. Susturuculu Hafif Makineli Tüfek ile birçok yönden benzerlik taşıyor.

Bu iki silahın da oyunda fazlaca bulunmasını ve bölgelerdeki eşyaların çeşitliliğini korumak adına Susturuculu Hafif Makineli Tüfeği mahzene kaldırmaya karar verdik.

Kapışma takımı

Artık her maça 4 Sıcak Nokta eklendi. Bu büyük takım modlarında her tarafta aynı sayıda olma durumunu oluşturuna kadar geçici bir çözüm olacak.

Görevler ve sistemler

Yeni Savaş Oyunları simülasyonu: Şanssız

Kahramanlar oyuna başladıklarında lanetli olacaklar ve laneti kaldırmak için antik heykelleri etkinleştirmeliler.

Aman dikkat! Lanetin hasar veren etkileri zamanla güçlenmekle kalmıyor, bir de kaldırdığınız lanet bir süre sonra geri dönüyor!

Yeni bir Savaş Oyunları simülasyonu demek etkinlik biletleri kazanma şansı, yeni bir sancak ve daha çeşitli Günlük Görevler demek.

Kahramanlar;

Etkinlik mağazasına yeni bir kahraman ekledik: Fosil Southie görev başında!

Standart Avantaj: Dinozor Dikkati

Kalkanı tükendiğinde, saniyede 4 enerji kazanır.

Komutan Avantajı: Dinozor Dikkati +

Kalkanı tükendiğinde, saniyede 12 enerji kazanır.

30 Mayıs günü saat 03.00 itibarıyla etkinlik mağazasında bulunabilir.