Fortnite Android'e Galaxy Note 9 ile gelecek

Tanıtılması günler kala Samsung'un yeni akıllı telefon modeli Galay Note 9 ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bunlardan biri de popüler açık dünya oyunu Fortnite'ın bu telefona özel olarak geleceği yönünde. Bilindiği gibi Fortnite'ın şimdilik bir Android sürümü bulunmuyor.

9to5Google ve XDA Developers’ın haberine göre Koreli telefon üreticisi, merakla beklenen yeni modeli için farklı bir pazarlama stratejisi izleyecek. Samsung ile Epic Games ortaklığı sonucu, Fortnite’ın Android sürümü Galaxy Note 9 ile birlikte çıkışını yapacak.

PUBG ile beraber Battle Royale türünün en iyi örneklerinden biri olan Fortnite, bugüne kadar Android işletim sistemi sürümüne sahip değildi. Bu hamle ile ilk kez Android işletim sistemine gelecek olan oyunun ilk etapta bu telefona özel kalması mümkün. Belli bir süre geçtikten sonra tüm Android telefonlarda Fortnite oynanabilecek.

Öte yandan gelen bilgilere bakılırsa Galaxy Note 9’un en önemli özelliği olan S pen kaleminin de Fortnite’ın Android sürümünde özel bazı işlevleri de olacak. Bu kalemin Bluetooth ve bazı gelişmiş yazılımsal özellikleriyle oyunculara avantajlar sağlayacağı belirtiliyor. Henüz Epic Games’ten konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Samsung Galaxy Note 9, ABD'nin New York şehrinde 9 Ağustos’ta yapılacak özel bir etkinlik ile tanıtılacak.