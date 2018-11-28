Fortnite PUBG'yi geride bıraktı!

Battle Royale oyunları arasında en büyük rekabet Fortnite ve PUBG arasında yaşanıyor. her iki oyunun da benzer özellikleri bulunuyor ve her iki oyun da liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Bugüne kadar PUBG'nin lider olduğu bu alanda artık Fortnite söz sahibi oldu.

Yeni açıklanan rakamlara göre Fortnite kullanıcı sayısı 200 milyona ulaştı. Bu rakamlarla rakibi PUBG'yi geride bırakan Fortnite, birincilik koltuğunu oturmuş oldu. Geçen Haziran ayında 130 milyon kullanıcıya ulaşan Fortnite, düzenlediği yarışmalar, promosyonlar ve oyuna kattığı yeniliklerle birincilik koltuğuna oturdu.

Battle Royale nedir?

Son yılların popüler oyun türü olan Battle Royale, birden fazla oyuncunun devasa bir harita üzerinde savaşarak birincilik elde etmeye çalışıyor. Özellikle gençlerin ilgisini çeken bu türde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.