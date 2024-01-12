Forvet hamlesi: 100 milyon barajı bir kez daha kırılabilir

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, forvet hattını Evan Ferguson'la güçlendirmek istiyor. Ferguson'ın transferi için Brighton en az 100 milyon sterlin talep edeceği belirtildi.

Premier Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Chelsea'de forvet transferi gündemde.

Uzun vadede kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Chelsea'ni listesindeki isimlerden birinin Brighton forması giyen Evan Ferguson olduğu belirtildi.

Evening Standard'da yer alan haberde Brighton'ın en az 100 milyon sterlin talep edeceği ifade edilirken transfer konusunda aceleci davranmayacağı kaydedildi.

100 MİLYON BARAJI İKİ KEZ GEÇİLDİ

Premier Lig'de son dönemin en çok transfer harcaması yapan kulübü Chelsea, 100 milyon barajını iki kez geçti.

Enzo Fernandez ve Moises Caicedo'nun transferlerinde 100 milyon sterlinin üzerinde ödeme yapan Londra ekibi, Evan Ferguson'ı da kadrosuna katması halinde kısa sürede 3. kez 100 milyon barajını geçebilir.

BRIGHTON'DAN 5. TRANSFER OLABİLİR

Chelsea, Evan Ferguson'ı kadrosuna katması halinde Brighton'a son dönemde transfer için yaptığı ödemeler 325 milyon sterlin'e yaklaşacak.

Maviler daha önce Brighton'a Moises Caicedo için 115, Marc Cucurella için 63, Robert Sanchez 25 ve teknik direktör Graham Potter için 21.5 milyon sterlin ödeme yapmıştı.