Forvetler kapıştı: Kane sevindi, Mitrovic'in çabası yetmedi

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03/09/2022

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Forvetler kapıştı: Kane sevindi, Mitrovic'in çabası yetmedi

Premier Lig'in 6. haftasında Tottenham, sahasında Fulham ile karşılaştı. 

Ev sahibi ekip maçı 40. dakikada Hojbjerg ve 75. dakikada Kane'in attığı gollerle 2-1 kazandı. Fulham'ın tek golü ise; 83. dakikada Mitrovic'den geldi. 

Mitrovic, 6. haftada 6. golünü kaydetmiş oldu. Tottenham'da Kane ise 6. maçında 5. golünü attı.

Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 14'e yükseltti ve yenilgisiz serisini sürdürdü. Fulham ise 8 puanda kaldı. 

Tottenham, Premier Lig'in 7. haftasında Manchester City'e konuk olacak. Fulham ise sahasında Chelsea'ye konuk edecek. 

03/09/2022 19:51
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