Fota Lider

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen Darts Birinci Ligi’nde 6. Hafta geride kaldı.

Fota Darts Derneği bu haftayı da kayıpsız tamamladı. İlk dörtte yer almak için mücadele eden iki takımdan KKTC Fenerbahçeliler Derneği deplasmanda rakibi Girne Avcılık Atıcılık Kulübünü 9-7 yendi ve 3. Sıradaki yerini korudu.

Lideri takibini sürdüren Vadili Darts Derneği ve Gazimağusa Darts Birliği de bu hafta galip gelerek takibini sürdürdü. Alsancak Spor Kulübü ve Dağyolu Spor Kulübü de haftayı galibiyetle kapadı.

Mağusa Kültür Derneği - Fota Darts Derneği: 1-15

Deniz Plaza Spor Derneği - Gazimağusa Darts Birliği: 6-10

Düzova Spor Kulübü - Alsancak Spor Kulübü: 3-13

Vadili Darts Derneği - Ozanköy Spor Kulübü: 11-5

Dağyolu Spor Kulübü - Mesarya Darts Birliği: 10-6

Girne Av. Atıcılık Kulübü - KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 7-9

KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU TAKIM O G B M A Y AV P 1 Fota Darts Derneği 6 6 0 0 76 20 56 18 2 Vadili Darts Derneği 6 5 0 1 64 32 32 15 3 KKTC Fenerbahçeliler Derneği 6 5 0 1 61 35 26 15 4 Gazimağusa Darts Birliği 5 4 0 1 51 29 22 12 5 Girne Av. Atıcılık Kulübü 5 3 0 2 45 35 10 9 6 Alsancak Spor Kulübü 5 3 0 2 45 35 10 9 7 Ozanköy Spor Kulübü 5 2 0 3 35 45 -10 6 8 Mesarya Darts Birliği 6 2 0 4 40 56 -16 6 9 Dağyolu Spor Kulübü 6 2 0 4 39 57 -18 6 10 Mağusa Kültür Derneği 5 2 0 3 28 52 -24 6 11 Taşkınköy Spor Kulübü 5 1 0 4 31 49 -18 3 12 Düzova Spor Kulübü 6 1 0 5 35 61 -26 3 13 Deniz Plaza Spor Derneği 6 0 0 6 26 70 -44 0