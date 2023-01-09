Fotiu, 2023 yılında kayıpların bulunacağına dair iyimser

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, ellerinde KKTC’deki kayıplarla ilgili bilgilerle ifadeler bulunduğunu ve 2023 yılında kayıpların bulunacağına dair iyimser olduğunu söyledi.

Politis gazetesinin haberine göre Fotiu, toplu mezarların çoğunluğunun Girne çevresinde bulunduğunu ve bu senenin, ilk büyük toplu mezarların bulunacağı yıl olmasını umduğunu dile getirdi.

Habere göre Fotiu, geçtiğimiz yılın kayıplar açısından iyi bir yıl olmadığını kaydederek, bunun sorumlusunun iş birliği yapmayan, bilgi vermeyen ve kayıplarla ilgili sorunların çözülmesinde engel çıkaran Türk askeri olduğunu öne sürdü.

Kayıplar konusunun siyasi değil, insani bir konu olduğuna vurgu yapan Fotiu, 48 yıldır 750’den fazla kaybı aramaya devam ettiklerini belirtti.

Topladıkları ifade ve bilgilerin doğru olmasını umduğunu ifade eden Fotiu, kayıplar konusunun her zaman Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile devletin öncelikleri arasında olduğunu ve partisel bir boyutu bulunmadığını kaydetti.

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09/01/2023 09:51