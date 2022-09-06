Fotiu'dan Kayıp Şahıslar Komitesi için katkı

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, Kayıp Şahıslar Komitesi için 175 bin Euro bağışta bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, dün bir araya geldiği UNDP Ofisi yetkilisi Jakhongir Khaydarov’a, Rum Yönetimi adına olan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne yönelik 175 bin Euro değerindeki bağışı takdim ettiğini yazdı.

Habere göre görüşmede, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Rum üyesi Leonidas Pantelidis, UNDP yetkilileri ve İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiserliği yetkilileri de yer aldı.

Gazete yapılan resmi açıklamaya dayanarak bağışın, Rum Yönetimi tarafından Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, kayıplarla ilgili bu insani konunun çözümlenmesine yönelik çabalarının desteklenmesine dayandığını yazdı.

Gazete Bakanlar Kurulu’nun son gerçekleştirdiği toplantıda Güney Kıbrıs’taki kazıların gereksinimleri için 77 bin Euro değerinde ek bir ödenek onayladığını belirtti.

Habere göre bu kararla birlikte Rum Yönetimi’nin 2022 yılı için toplam katkısı, 252 bin Euro olacak.

Fotiu ise görüşme sırasında yaptığı açıklamada herkesin ve özellikle kayıp yakınlarının beklentisinin, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin zorlukları ve sorunları etkili bir şekilde aşması şeklinde olduğunu ifade etti.

Fotiu açıklamasında ayrıca Rum Yönetimi’nin insani faaliyetlerini ve inisiyatiflerini, gerek ülke içerisinde gerekse ülke dışında başkalarının da takip etmesini beklediklerini söyledi.

Fotiu son olarak sürdürülen çabalara her türlü katkıyı vermeye de devam edeceklerini ifade etti.

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06/09/2022 11:16