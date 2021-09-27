Fotiu’dan kayıplar konusunda Türkiye’ye suçlamalar

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, 47 yıl geçmiş olmasına rağmen Türk askerinin hala daha, Rum tarafının kayıpların akıbetinin belirlenmesi için iyi niyet gösterip samimiyetle işbirliğinde bulunmasına yönelik çağrılarını yanıtlamamak için elinden geleni yaptığını iddia etti.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Atina’daki bir etkinlikte konuşan Fotiu, Türkiye’nin “Kıbrıs’ı işgal ederek yaptığı barbarlıklardan ve bunca insan aleyhinde işlediği suçlardan doğan sorumluluklarını gizleme taktiğini öncelik haline getirdiğini” öne sürdü.

Habere göre Fotiu, Türkiye kendini iyi göstermeye çalışsa da, hiçbir şekilde BM, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında açıkça belirtilen sorumluluklarından kaçamayacağını kaydetti.

Fotiu, Türkiye’nin Türk askerinin arşivlerine erişim izni vermesi ve Rum-Yunan kayıpların gömülü bulunduğu toplu mezarların yerini göstermesi gerektiğini ifade etti.

Rum tarafının, KKTC’deki kayıp kazılarında kimlik tespiti yapılan kayıp sayısının azalmasından endişe duyduğunu belirten Fotiu, Yunanistan ile işbirliği içerisinde son kaybın akıbeti belirlenene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

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27/09/2021 11:23