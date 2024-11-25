FOTOFEST ödül töreni ve sergi açılışı perşembe

Ülkemizdeki fotoğrafçılık alanında çalışma yapan sivil toplum örgütleriyle işbirliğinde bu yıl dokuzunusu düzenlenen AKSA FOTOFEST Fotoğraf Yarışması’nda ödül alanlar Perşembe günü saat 19.00’da düzenlenecek törenle açıklanacak.

Bu yıl, yakın bir tarihte kaybettiğimiz Arkeolog-Araştırmacı Yazar Tuncer Hüseyin Bağışkan adına düzenlenen IX. AKSA FOTOFEST Fotoğraf yarışması için Lefkoşa Saçaklı Ev’de yapılacak ödül töreninin ardından yarışmaya katılan eserlerin yer aldığı serginin açılışı da yapılacak.

Lefkoşatemalı düzenlenen yarışmada iki kategoride gelen 356 fotoğraf Ramadan Gümüşok, Mustafa Erkan ve Emel Sefa tarafından oluşturulan jüri üyelerince belirledi.

Bu yılki yarışmaya toplam 43 fotoğraf sanatçısı 356 fotoğraf ile katıldı. 6 Başarı ödülü alan fotoğraflara ilaveten 45 fotoğraf ile toplamda 53 fotoğraf sergilenmeye değer bulunmuştur.