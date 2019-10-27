Fotofinişte Bezos önde

Dünyanın en büyük şirketlerinden online perakende devi Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, dünyanın en zenginleri listesinin zirvesindeki yerini bir günlüğüne kaybetti.

24 Ekim Perşembe günü Amazon hisselerindeki düşüş nedeniyle “Dünyanın En Zengin Kişisi” listesinin birinci basamağına bilişim devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates oturmuştu. Ancak cuma günü Amazon hisselerinin tekrar yükselmesiyle Bezos yeniden dünyanın en zengin ismi oldu. Cuma günü itibarıyla Bloomberg’in Milyarderler Endeksi Jeff Bezos’un net servetini 110 milyar dolar, Bill Gates’in servetini ise 108 milyar dolar olarak açıkladı.

27/10/2019 11:12