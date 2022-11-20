Fotoğraf stüdyosu iki kez bombalandı

Zeki Kervan, 1932’de Amber-Mustafa çiftinin 3 çocuğundan biri olarak Larnaka’da doğdu.

Baf’taki tek Türk fotoğrafçı olan Kervan, çocuk yılları Baf’ta, ilk gençlik yılları Lefkoşa’da geçti.

Kervan fotoğraf işine 15 yaşında çırak olarak başladı.

Rumlar stüdyosunu bombaladı, Arkadaşları yaralandı…

1958’de Rumlar tarafından stüdyosu bombalanan Kervan geçmiş yıllarda yaptığı bir ropörtajda o anları şöyle anlatmıştı:

“6 arkadaştık içerde. Türkiye’den mecmua gelirdi, arkadaşlar onu incelerdi. Kardeşim makineye film takarken, ‘Abi bomba’ dedi… Karanlık odanın kapısı arkamdaydı, kapıyı itip yere yattım. Öteki arkadaşlar kaçmak için kalktılar, yaralandılar. Birinin ayağına şarapnel parçası saplandı, riskli yerde diye çıkaramadı doktorlar, ömür boyu onunla yaşadı. Eşyalarım zarar görmedi ama dükkan darmadağın oldu. Perişan olduk. Böyle bir şey beklemezdim…”

61 yıllık birliktelik

Zeki Kervan'ın eşi Seval Hanımla 1961’de evlendi. 61 yıldır birlikteliğin başlangıç yeri de Baf’tı.

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20/11/2022 17:50