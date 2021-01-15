Fotoğraf üzerinden siyasi kimliği belirleyen algoritma geliştirdiler

Algoritmalar, hiçbir insanın asla işleyemeyeceği devasa veri kümelerindeki kalıpları tanıyabiliyor. Cilt kanserini teşhis etmekten yüz tanımaya kadar uzanan görsel görevlerde giderek daha fazla performans gösteren algoritmalar hakkında yer bir gelişme yaşandı.

Dr. Michal Kosinski, bir kişinin liberal mi yoksa muhafazakar mı olduğunu tek bir fotoğrafa dayanarak ve yüzde 70’in üzerinde doğrulukla belirleyebilen bir yüz tanıma algoritmasına sahip olduğunu iddia ediyor.

2017 yapay zeka üzerine inşa edilen teknoloji, flört web sitelerinden ve Facebook’tan bir milyondan fazla resimle eğitildi. Ayrıca program ifadelere ve duruşa odaklanmak üzere programlandı.

Kosinski ve ekibi, politik bir tercihle ilişkili algoritmanın kesin özelliklerini belirleyemese de resimlerde baş yönelimi ve duygusal ifade gibi bazı eğilimler buldular. Bazı örnekler, doğrudan kameraya bakan kişilerin liberal olarak etiketlendiğini ve tiksinti gösterenlerin daha muhafazakar olarak değerlendirildiğini içeriyor.

Nature’da yayınlanan çalışma, insanlardan biri muhafazakar diğeri liberal olmak üzere iki yüz arasında ayrım yapmaları istendiğinde yaklaşık yüzde 55 oranında doğru olduklarını belirtiyor.

Çalışmada, “İnsanlar bazı ipuçlarını kaçırıyor veya yanlış yorumluyor olabileceğinden, düşük doğruluk oranları, algoritmaların başarabileceklerinin sınırını temsil etmiyor.” denildi.

Araştırmacılar, kendi bildirdikleri siyasi yönelimleri, yaşları ve cinsiyetleri ile birlikte ABD, Kanada ve Birleşik Krallık’tan 1.085.795 katılımcıdan oluşan bir örneklem kullandı. Çalışma, aynı etnik çeşitliliğin 347.000’den fazla beyaz olmayan katılımcıyı içerdiğini belirtti.

ABD görüntülerini tanımlamaya gelince, yapay zeka yüzde 72 doğru çıktı. Kanada örneğinde yüzde 71 ve İngiltere’de yüzde 70 ile benzer doğruluk görüldü. En yüksek tahmin gücü baş yönelimi (yüzde 58), ardından duygusal ifade (yüzde 57) tarafından sağlandı.

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15/01/2021 13:58