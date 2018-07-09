Fotoğrafçıdan ‘damada’ dayak: Çocuktan gelin olmaz

Sosyal medyada yer alan habere göre Malatya ‘da düğün fotoğrafçılığı yapan Onur Albayrak , bir düğün için fotoğraf çekimine gittiğinde yaşı küçük görünen geline kaç yaşında olduğunu sordu. Habere göre “15” cevabını alınca “çocuk gelin fotoğrafı çekemem” diyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine ‘damat’, anlaşmayı bozduğu gerekçesiyle fotoğrafçı Albayrak ile tartıştı. Israrla çekimin yapılmasını isteyen ‘damat’ ile fotoğrafçı arasında yaşanan yaşanan kavgada ‘damadın’ burnu kırıldı.

Albayrak’ın yaptığı açıklama şu şekilde:

“ÇOCUKLARIN SAÇINA DUVAK TAKILMAZ”

“İki gündür bu haberi görüp gerek arayan gerek mesaj yazan tüm dostlara teşekkürler. Evet maalesef durum bu keşke yaşanmasaydı ama yaşandı bir daha olsa gene çekmiyorum dermiyim evet derim. Kimse kusura bakmasın çocuk gelin de çocuk istismarıdır benim gözümde ve hiçbir kuvvet bana o çocuğun gelinlikle fotoğrafını çektiremez çocukların saçına duvak takılmaz kır çiçekleri ile süslenmiş taçlar takılır ancak saygılarımla”