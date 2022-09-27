Fotoğrafı sosyal medyayı salladı: Yıllar geçiyor ama Ajda Pekkan aynı duruyor

Ünlü sanatçının konser sonrası paylaşılan fotoğrafları olay oldu.

AJDA Pekkan, Hilton Bursa Otel’in 10’uncu kuruluş yıldönümü kutlamasında konser verdi. 76 yaşındaki sanatçı geceye şıklığı ve güzelliğiyle damga vurdu. Siyah bir elbiseyle sahneye çıkan ve geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Süperstar, konuklara keyifli saatler yaşattı.

Geceye katılanlar arasında Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı da vardı.

Avcı, Instagram sayfasında Ajda Pekkan ile birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaştı.

Pekkan'ın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

'75 değil sanki 25 yaşında'



Ajda Pekkan'ın Bodrum-Yalıkavak konserinde çekilen fotoğrafları da çok konuşulmuştu.Süperstar’ın basına servis edilen fotoğrafında yüzüne yapılan photoshop dikkat çekmiş, sosyal medyada “75 değil 25 yaşında” yorumları yapılmıştı.

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27/09/2022 10:16