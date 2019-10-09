Fotoğraflarda daha güzel görünmenin yolları

Bazılarımız fotoğraflarda nasıl poz vereceğimizi bilmediğimiz için kötü çıkarız. Aslında her ışıkta ve ortamda fotoğraflarda daha iyi çıkmamızı sağlayacak yöntemler var. Profesyonel fotoğrafçılar tarafından önerilen ve uygulandığında doğru sonucu veren fotoğraflarda daha güzel çıkmanızı sağlayacak ipuçları ise şunlar:

* Fotoğraflarda daha güzel çıkmak için rahat görünün ve vücudunuza S şekli verin.

* Fotoğraflarda boynunuzun kısa görünmesini istemiyorsanız bir omzunuzu alçaltın.

* Fotoğraflarda daha güzel çıkmak için poz verirken bir dizinizi kırın ve omzunuzu alçaltın.

* Kameraya dümdüz bakmak yerine başınızı hafifçe yana eğin.

* Fotoğraflarda ince görünmek için vücudunuzu 3/4 oranında bir yöne döndürün.

* Elleriniz görünür olacaksa avucunuz kameraya dönük olmasın. Fotoğraflarda güzel çıkmak için her ayrıntıya dikkat edin.

* Poz veriyormuş gibi yaparak doğallığı yakalayın.

* Fotoğraflarda daha güzel çıkmak için hareket halinde olun. Fotoğrafçı sizin doğal anlarınızı yakalasın.

* Eğer dış çekim yapıyorsanız gün batımında yapılan fotoğraflarda daha güzel çıkarsınız, deneyin. Daha genç ve hoş görüneceğiniz günbatımı fotoğrafları ile profesyonel karelere ulaşabilirsiniz.

* Yüksek flaşlarla fotoğraf çektirmeyin.

* Fotoğraflarda daha güzel çıkmanın yolları arasında direkt objektife dönük olmamak da yer alıyor. Hangi profilden hoş göründüğünüze karar vererek bu pozları deneyin.

* Boyunuzun yukarısından yapılan çekimlerle daha ince, aşağıdan yapılanlarla daha uzun görünürsünüz. Denemekte yarar var. Fotoğrafta güzel çıkmanın yolları arasında en çok denenlerden biri budur.

* Fotoğraflarda güzel çıkmak için dilinizi dişlerinizin arasında tutarak gülümseyin.

* Kilolu görünmek istemiyorsanız kollarınızı vücudunuza yapıştırmadan poz verin.

* Gıdınızın çıkmasını istemiyorsanız çenenizi kaldırarak poz verin. Fotoğrafta güzel çıkmanın yolları arasında yüzünüzün açısı da büyük önem arz etmektedir.

* Gözlerinizin kapalı çıkmamasını istiyorsanız gözlerinizi çekimden önce birazkapatın. Çekim esnasında açın.

* Fotoğraflarda güzel çıkmak için en iyi kıyafetlerinizi giymeye özen gösterin. Sizi kilolu ya da kısa gösterecek kıyafetlerden kaçının.

* Fon rengine dikkat edin. Kıyafetinizle aynı tonlardaki arka planlarla poz vermeyin. Fotoğraflarda daha güzel çıkmak için arka plan bilgisine de sahip olun.

* Makyajınızda bej tonlar ve parlak rujlar kullanmayın.

* Enine çizgili kıyafetler giymemeye özen gösterin. Yüksek bel pantolonlar fotoğraflarda uzun görünmenizi sağlar.

Fotoğraflarda daha güzel çıkmak için bu ipuçlarını kullanarak yıllarca beğenerek bakacağınız fotoğraflar elde edebilirsiniz. Yüzünüzü ve bedeninizi tanırsanız hangi açıdan güzel çıkacağınızı tahmin edebilirsiniz. İyi bir fotoğraf makinesine ve profesyonel bir fotoğrafçıya da ihtiyacınız olacak elbette. Fotojenik olmak ve fotojenik pozlar vermek zor olmayacak.

09/10/2019 09:09