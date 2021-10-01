Fotoğrafları incelemek için telefonu aldı geri vermedi

Girne’de cep telefonundaki fotoğrafları incelemek için aldıktan sonra geri vermeyip tasarrufuna geçiren bir kişi hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; Girne’de, 29.09.2021 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, M.E.B.’e ait olup tasarrufunda bulunan cep telefonunun A.İ.(E-29)’un galerideki fotoğrafları incelemek için aldıktan sonra geri vermeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Öte yandan 25 Eylül’de Karaoğlanoğlu’nda bir eğlence mekanında N.M.’nin masa üzerinde unuttuğu cep telefonunu çaldığı tespit edilen T.T.M.(K-24) tutuklandı.

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01/10/2021 15:53