Four Vision Development’tan Örnek Sosyal Sorumluluk Projesi

Döveç Group, Noyanlar Group, Recaioğlu Group ve Tunalı Group tarafından kurulan Four Vision Development tüm Dünya’nın pandemi ve ekonomik kriz ile boğuştuğu bu günlerde sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.

Yatırım yaptığı bölgelerde sosyal alanlar oluşturan ve kamu kurumlarına destek olan Four Vision Development, bu kez Bekirpaşa Lisesi’ne bir ek bina ile katkı sağladı. Four Vision, İskele Bekirpaşa Lisesi iyileştirme çalışmaları kapsamında bir ek bina inşa etti. Okulun acil ihtiyaçlarından biri giderildi. Teslim Töreninde İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu, Döveç Group Direktörü Burçin Döveç, Noyanlar Group Direktörü Ahmet Noyan, Recaioğlu Group Direktörü Okan Recaioğlu ve Tunalı Group Direktörü Ceyhun Tunalı hazır bulundu. Törende Bekirpaşa Lisesi Müdürü Ergin Ersoy tarafından İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ve Four Vision Development direktörlerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Four Vision Development Direktörleri tarafından yapılan açıklama; Toplum olarak yardımlaşmanın ve paylaşmanın çok daha önem kazandığı bir süreçten geçmekteyiz. Four Vision Ailesi olarak sevginin, güzelliklerin ve iyiliğin paylaştıkça artacağına gönülden inanıyoruz. Yardımlaşmayı misyon haline getirmiş bir kurum olarak sürekli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Bugün bu iyilik hareketlerine bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İyi bir ortamda eğitim öğretim almak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin en temel hakkıdır. Bu düşünceyle İskele Bekirpaşa Lisesi’nin öncelikli ihtiyaçlarından birini giderdik. Tüm sektörlerin olumsuz etkilendiği bu süreçte iyilik hareketlerimize devam edeceğiz, elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz ve bu tutumumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Törene katılan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise Belediye olarak eğitim kurumlarına sürekli destek olduklarını, tüm çocukların iyi ortamlarda eğitim almayı hak ettiğini vurguladı. Sadıkoğlu örnek davranışlarından dolayı Four Vision Development direktörlerine teşekkür etti

Bu habere tepkiniz:



27/04/2021 14:31