Francesco Farioli Avrupa devine imza atıyor: 3 yıllık sözleşme

Hollanda Ligi takımlarından Ajax, Nice Teknik Direktörü Francesco Farioli ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Ajax'ın Nice'le yapacağı görüşmenin ardından resmi imzaların atılacağı belirtildi.

Francesco Farioli, yeni sezonda Ajax'ı çalıştırmaya hazırlanıyor.



De Telegraaf'ta yer alan haberde teknik direktörlük için Erik ten Hag ve Graham Potter'la yaptığı görüşmelerden istediği sonucu alamayan Ajax'ın Francesco Farioli'yle anlaşma sağladığı belirtildi.



Farioli ve Ajax'ın 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardığı, Hollanda ekibinin Nice'le yapacağı görüşmelerin ardından resmi imzaların atılacağı ifade edildi.



Eredivisie'ye kötü bir başlangıç yapan ve bu sezon zirve yarışının uzağında kalan Ajax, topladığı 55 puanla 5. sırada yer alıyor.

FARIOLI YÖNETİMİNDE NICE İLK 5'TE

Nice bu sezon başında imza atan Francesco Farioli, takımıyla Ligue 1'de ilk 5'i garantiledi.



Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı elde eden Nice, kalan 2 maçını kazanıp 4. sıra için Brest'in puan kaybını bekleyecek.



Sezonu 5. sırada tamamlaması halinde Nice gelecek sezon Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkı sağlayacak. 4. sırada bitirmesi durumunda Şampiyonlar Ligi için eleme oynayacak.