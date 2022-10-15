Francis Bacon’ın eserleri 500 milyon liraya satıldı

Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi'nde Francis Bacon'ın 50'lerin efsanevi Soho güzelliği Henrietta Moraes'tan ilham aldığı tablo serisi 24,3 milyon sterline (yaklaşık 500 milyon liraya) satıldı.

Francis Bacon, üç portreden oluşan serisini 1963’te bitirdikten aylar sonra Malborough Gallery’de satışa çıkmıştı. Eserler Malborough Gallery’den sonra Amerikalı medya yöneticisi William S Paley’nin koleksiyonuna eklendi.

Bacon, üçlü seride Henrietta Moraes’tan ilham aldı. Londra’nın savaş sonrası sanatsal ortamında önemli bir figür olan Moraes, hem Bacon hem de Lucian Freud için ilham kaynağı oldu.

Eser, Paley’in 1990’daki ölümünün ardından 30 yıldan fazla bir süre kaldığı New York’taki Modern Sanat Müzesi’nin (Moma) yönetimi altında tutuldu.

500 milyon liraya satılan eser için Sotheby’s, satıştan elde edilen gelirin Paley Müzesi, Greenpark Vakfı ve MoMA’da (Modern Sanat Müzesi) yeni bir bağış da dahil olmak üzere çeşitli hayır kuruluşlarını destekleyeceğini söyledi.

Cesur ve şok edici figüratif tarzıyla tanınan Bacon, 1992’de 82 yaşında hayatını kaybetmişti.

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15/10/2022 23:13