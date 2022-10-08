Franck Ribery'den sürpriz karar!

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fransız dünya yıldızı Franck Ribery emekli olmaya hazırlanıyor.



İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Serie A ekiplerinden Salernitana'da forma giyen Franck Ribery futbol kariyerini sona erdirmeye karar verdi. 39 yaşındaki Ribery, Salernitana'da bu sezon sadece 36 dakika forma giyebildi.



Kısa süre içinde İtalyan ekibiyle sözleşmesini feshedecek olan Ribery, daha sonra da kramponlarını asıp emekli olacak. Futbolculuk kariyerini sona erdirecek olan Fransız yıldızın Salernitana kulübünde antrenör olarak görev almaya devam etmesi bekleniyor.

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08/10/2022 09:56