Franky Zapata uçan kaykayıyla Manş Denizi'ni geçti

Fransız mucit Franky Zapata, uçan kaykayıyla Manş Denizi'ni bu kez başarıyla geçti.

Fransız mucit Franky Zapata , "Flyboard Air" adını verdiği kaykayıyla canlı yayında İngiltere'yle Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni geçmeye çalıştı. Zapata bu seferki denemesinde başarılı bir şekilde Manş Denizi’ni geçerek bir ilke imza atmış oldu.

ÖNCEKİ DENEME BAŞARISIZ OLMUŞTU

Fransız mucit Franky Zapata'nın uçan kaykayıyla Manş Denizi'ni geçme girişimi daha önce başarısızlıkla sonuçlandı. Eski jet ski şampiyonu olan Zapata, deneme sırasında denize düşmüştü. Zapata'nın Manş Denizi ortasında bekletilen bir geminin üzerindeki platforma inerek yakıt alması planlanıyordu. Fakat mucit, bu sırada gemiye inmeyi başaramadı ve denize düşmüştü.