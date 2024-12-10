Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer programını genişletme adımlarını kınadı

 Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer programını genişletme yönünde attığı son adımları kınadı.

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10/12/2024

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Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer programını genişletme adımlarını kınadı

 Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer programını genişletme yönünde attığı son adımları kınadı.

Üç ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bizler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından rapor edildiği üzere İran'ın yer altındaki Fordow tesisinde yüzde 60'a kadar zenginleştirilmiş uranyum üretim oranını artırmak amacıyla nükleer programını genişletme yönünde attığı son adımları kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İran'ın kullanımdaki santrifüj sayısını artırdığı, ilave zenginleştirme altyapısı kurmak üzere hazırlıklara başladığı ve böylece zenginleştirme kapasitesini daha da artırdığını öğrenmekten son derece endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İran'ın eylemleri, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın içini daha da boşaltmış, İran'ın halihazırda hiçbir inandırıcı sivil gerekçesi olmayan yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunu artıracak ve UAEA gerekli ek koruma tedbirlerini uygulamaya koymadan önce gerçekleşmiştir. İran'ı bu adımları geri almaya ve nükleer gerilimi derhal durdurmaya güçlü bir şekilde davet ediyoruz."

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TAGS: nükleer
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