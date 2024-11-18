Fransa averajla lider

UEFA Uluslar A Ligi'nde 2. grubun 6. ve son hafta maçlarında İtalya - Fransa ve İsrail - Belçika karşılaştı. Fransa, İtalya'yı 3-1 mağlup ederek grup lideri oldu. İtalya da finallere yükselirken; İsrail B Ligi'ne düşen ülke oldu

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18/11/2024
NTVSPOR

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Fransa averajla lider

FRANSA İTALYA’YI ÇOK RAHAT YENDİ
UEFA Uluslar Ligi'nde gruplarda son maçlar oynanıyor. A Ligi 2. Grup'ta İtalya ile Fransa karşılaşırken, grubun diğer maçında İsrail ile Belçika mücadele etti. Fransa, İtalya'yı 3-1 mağlup etti. Galibiyet golleri; 2. dakikada Rabiot, 33. dakikada Vicario (kk) ve 65. dakikada yine Rabiot'tan geldi. İtalya'nın golü ise; 35. dakikada Cambiaso'dan geldi. 

FRANSA TEK AVERAJLA LİDER
Bu sonuçla birlikte Fransa, 1 averaj farkla İtalya'nın üstünde grup lideri oldu. İtalya da gruptan finallere yükselen diğer ülke oldu.Grubun diğer maçında İsrail, Belçika'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Belçika kümede kalmak için play-off oynayacak. İsrail ise grup sonuncusu olarak B Ligi'ne düştü. Fransa ve İtalya'nın 13'er puan topladığı grupta Belçika 4 puan topladı. İsrail ise 4 puan toplamasına rağmen küme düştü. 

18/11/2024 11:34
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TAGS: Spor Futbol Uluslar Ligi FRANSA İTALYA
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