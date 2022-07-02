Fransa Bisiklet Turunu Belçikalı sporcusu Yves Lampaert kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) açılış etabını, Quick Step-Alpha Vinyl takımının Belçikalı sporcusu Yves Lampaert kazandı.

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02/07/2022

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Fransa Bisiklet Turunu Belçikalı sporcusu Yves Lampaert kazandı

Bu yıl 109'uncusu düzenlenen turun Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki 13 kilometrelik zamana karşı ilk etabında Lampaert, 15 dakika 17 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı ve sarı mayoyu ele geçirdi.

Jumbo-Visma takımından Belçikalı Wout Van Aert ikinciliği, BAE Emirates takımından son 2 yılın şampiyonu Sloven Tadej Pogacar üçüncülüğü elde etti.

Organizasyon, Danimarka'nın Roskilde ile Nyborg kentleri arasındaki 199 kilometrelik ikinci etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 24 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

02/07/2022 11:37
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TAGS: Yves Lampaert, Fransa Bisiklet Turunu Belçikalı
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