'Fransa Bölgede Başrol Oyuncusu Olma Niyetinde'

Paris’te gerçekleştirilen Libya konferansından çıkan sonuç Rum basını tarafından “Fransa’nın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile sıkı işbirliği ilişkilerini koruyarak bölgede başrol oyuncusu olma niyetini gösterdiği” şeklinde yorumlandı.

Fileleftheros “Paris Bölgedeki Bütün Gelişmelerde Varım Diyor” vurgusuyla verdiği haberinde Paris’te gerçekleştirilen Libya konferansının bütün katılımcılarının bütün paralı askerlerin Libya’dan çekilmesini isterken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un konferans sonrasında bir adım daha ileri giderek Türkiye ve Rusya’nın isimlerini zikrederek, askerlerini çekmesi gerektiğini söylediğini yazdı.

Türkiye’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in katılıyor olması nedeniyle Paris’teki konferansta Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı düzeyinde temsil edildiğini, Rusya’nın hiç temsilci göndermediğini belirten gazete şu vurguyu yaptı:

“Bu gelişme Fransa’nın Yunanistan ve Kıbrıs’la sıkı işbirliği ilişkilerini koruyarak bölgede başrol oyuncusu olmak niyetini gösteriyor. Ancak geriye, Türkiye ve Rusya’nın konferans karar metnine uyup uymayacağının ortaya çıkması kalıyor”

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14/11/2021 15:06