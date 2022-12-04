Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fransa, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Polonya Dünya Kupası'na veda etti. Mbappe, 2 gol ve 1 asistle maçın yıldızı oldu.

Fransa ile Polonya, 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde karşılaştı.

44. dakikada Olivier Giroud ve 74 ve 90. dakikalarda Kylian Mbappe'nin golleriyle maçı 3-1 kazanan Fransa, çeyrek finale adını yazdırdı. Fransa çeyrek finalde İngiltere-Senegal karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Polonya'nın tek golünü maçın uzatma bölümünde penaltıdan Lewandowski kaydetti.

Kylian Mbappe, 5 golle Dünya Kupası gol krallığında ilk sıraya yükseldi.

Olivier Giroud, Thierry Henry'yi geride bırakarak Fransa Milli Takımı formasıyla tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. (52 Gol)

Arjantin ile C Grubu'ndan çıkan Polonya Dünya Kupası'na veda etti.

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04/12/2022 19:17