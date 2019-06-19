Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluktan yargılanacak

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin yolsuzluk suçlamasıyla önümüzdeki aylarda yargılanacağı açıklandı.

Fransa Temyiz Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yolsuzluk soruşturması ile yargılanmasına karar verdi. Sarkozy'nin 2007 seçim kampanyası için L'Oreal'in mirasçısı olarak bilinen Liliane Bettencourt'tan yasa dışı ödeme almakla suçlanıyor.

Fransa'da böylece beşinci cumhuriyet tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak.