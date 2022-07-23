Fransa GP'de pole pozisyonu Leclerc'de

Formula 1 Fransa GP öncesi sıralama turları düzenlendi.

Pole pozisyonunun sahibi Ferrari pilotu Leclerc oldu. 2 ve 3. sıralardan yarışa başlayacak isimler ise Red Bull pilotları Verstappen ve Perez oldu.

Ferrari'nin pilotu bu sezon 7. kez bu başarıyı yakalamış oldu.

Monakolu pilot Leclerc ilk açıklamasında; "Carlos olmasaydı mücadele çok daha yakın olabilirdi. Ona çok teşekkür ederim. Red Bull'la bir savaş vardı ama tempomuz beni şaşırttı." sözlerini sarf etti.

Pierre Gasly, Lance Stroll, Guanyu Zhou, Mick Schumacher ve Nicholas Latifi sırasıyla 1. eleme seansında veda eden ve yarıştaki sıralamaları belli olan isimler oldu.

2. eleme seansında ise Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel ve Alex Albon veda etti.

Fransa GP'si 24 Temmuz günü TSİ 16:00'da başlayacak.

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23/07/2022 21:47