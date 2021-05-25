Fransa ile Ortak Hava Deniz Tatbikatında Bir RMMO Subayı Ağır Yaralandı

Güney Kıbrıs ile Fransa arasında bugün icra edilmekte olan “Talos-2 2021” Hava-Deniz tatbikatında meydana gelen ciddi kazada bir RMMO subayı ağır yaralandı.

Rum haber kaynakları, tatbikatın Trooditissa bölgesindeki kısmında, bir RMMO subayının yüksekten düşerek ağır yaralandığını bildirdi.

Rum Savunma Bakanlığı ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) kaza nedeniyle alarma geçtiği, yaralı subayın helikopter ile Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’ne sevki için Larnaka’daki Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin devreye sokulduğu bilgisi verildi.

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25/05/2021 11:32