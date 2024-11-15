Fransa-İsrail futbol maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Fransa-İsrail futbol karşılaşması sırasında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı.

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15/11/2024

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Fransa-İsrail futbol maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Fransa-İsrail futbol karşılaşması sırasında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı.

Sosyal medyadaki görüntülere göre, Paris'in banliyösü Saint-Denis'teki Stade de France'ta oynanan Fransa-İsrail futbol maçında İsrailli taraftarlar olay çıkardı. Tribünlerdeki İsrailli taraftarlar, bazı Fransız taraftarları darbetti.

15/11/2024 09:46
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