Fransa, İsrail'in Paris Büyükelçisini UNIFIL’i hedef alan saldırılar nedeniyle bakanlığa çağırdı

Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fransa, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) karşı kasıtlı saldırılarını kınıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in, UNIFIL'e yönelik Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde düzenlediği yeni saldırıda birinin durumu kritik olmak üzere iki barış gücü askerinin yaralandığı kaydedildi.

Uluslararası hukuka yönelik ihlaller teşkil eden bu saldırılara derhal son verilmesi istenen açıklamada, "İsrail makamları bir açıklama yapmalı. Bu nedenle Fransa, bugün İsrail'in Fransa'daki Büyükelçisini Avrupa ve Dışişleri Bakanlığına çağırıyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, bütün devletlerin barış gücü askerlerini korumak zorunda olduğu kaydedildi.

Bölgedeki tüm tarafların bu zorunluluğa uyması talep edilen açıklamada, tarafların ayrıca UNIFIL'in görevini yerine getirmesine olanak tanımaları ve UNIFIL'in hareket özgürlüğüne saygı göstermeleri istendi.

Açıklamada, bölgedeki saldırıların sona ermesi çağrısına yer verildi.

İsrail ordusu UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, dün İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Bugün de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda 2 askerin daha yaralandığı bildirilmişti.