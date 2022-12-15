Fransa kazandı, Avrupa'da bazı şehirler karıştı

2022 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Maçın ardından Avrupa'da bazı şehirler karıştı.

Fransa'da Montpellier ve Nice başta olmak üzere çok sayıda kentte kutlamalar sırasında olaylar çıktı.

Bazı yerlerde taraftarlar çöp kovalarını yakarken polis taşkınlık çıkaranlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Fransa ile Fas arasındaki karşılaşmanın ardından yüzbinlerce Faslının yaşadığı Belçika’nın başkenti Brüksel’de olaylar çıktı. Maçın bitimiyle polis, Faslıların yoğun olarak yaşadığı bölgede bazı cadde ve sokakları trafiğe kapattı.

Söz konusu bölgede toplanan bazı gruplar caddelerde lastik yaktı ve polise doğru havai fişekler attı. Polis kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Olaylarda bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi.

İtalya'da küçük çaplı olaylar çıktı

İtalya'da Faslıların yoğun yaşadığı Milano kentinde, Fas'ın 2-0 yenildiği Fransa maçının ardından 100 kadar Faslı taraftarın yenilgiye rağmen bundan önceki maçlarda galibiyetlerini kutladıkları Corso Buenos Aires Caddesi'nde bir araya geldiği bildirildi.

Faslı taraftarların kutlama için yanlarında getirdikleri meşaleleri yakıp, fişekleri patlattıkları ifade edildi. Bazı Faslı taraftarlar da takımlarının bu akşam kaybetse de bugüne kadar sergilediği performanstan memnun olduğunu belirtti.

Bu arada, bazı taraftarlarla yoldan geçenler arasında küçük çaplı tartışma ve kavgaların yaşandığı, güvenlik güçlerinin olaylar büyümeden önlem aldığı ve kavgaya karışan 1 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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15/12/2022 12:19