Fransa kenevire 'yeşil ışık' yaktı

Fransa’da uzmanlar, İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu’nda bir yenilik başlatıyor. Tıbbi amaçlı kullanılan kenevirin yasallaşmasının önü açıldı.

PARİS Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne yaptığı açıklamada, Fransa esrarın eğlence amaçlı kullanımını yasallaştırmayacağını ancak tıbbi kullanımına izin vermeyi düşünebileceğini belirtti.

Almanya, İtalya ve Danimarka da dahil olmak üzere birçok ülke tıbbi esrar reçetesinin hazırlanmasına şimdiden izin verdi ve geçen yıl Kanada, esrarı tamamen yasallaştırmak için çalışma başlatan dünyadaki ikinci ülke oldu.