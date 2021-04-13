Fransa kısa mesafeli iç hat uçuşları yasaklamaya hazırlanıyor

Fransız milletvekilleri, karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla tren alternatiflerinin bulunduğu kısa mesafeli iç uçuşları yasaklamak için yasa tasarısı hazırladı. Planlanan tedbirler, yasa haline gelmeden önce Senato'da tekrar oylanacak.

Fransa’da karbon emisyonlarını azaltmak için iç hat kısa mesafeli uçuşların kaldırılması hedefleniyor.

Aynı yolculuğun trenle iki buçuk saatin altında yapılabilecek olması Fransız milletvekillerinin konuya ilişkin yasa tasarısını onaylamasını sağladı.

Bağlantılı uçuşlar ise durumdan etkilenmeyecek. Tasarının Senato’da oylanması bekleniyor.

Pandemi havayollarını vurdu

Dünyanın dört bir yanındaki havayolları, pandemiden önemli ölçüde etkilendi ve Flightradar24 web sitesi, geçen yıl uçuş sayısının 2019'a göre neredeyse yüzde 42 düştüğünü bildirdi.

Tasarının kabulüyle en çok Paris ile Nantes, Lyon ve Bordeaux gibi şehirler arasındaki seyahatlerin etkileneceği belirtiliyor.

Trenler hem ucuz hem de hızlı

2019 yılında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından oluşturulan Fransa'nın İklim Konulu Vatandaş Sözleşmesi, 4 saatin altındaki uçak seferlerinin kaldırılmasını önermişti.

Uçak 4 saatin altındaki mesafede trene göre yolcu başına 77 kat daha fazla CO2 yayıyor.

Trenler daha ucuz olmasının yanısıra uçaktan yalnızca 40 dakika daha geç ulaşıyor.Geçen yıl, Avusturya Havayolları da başkent Viyana ile Salzburg şehri arasındaki uçuşxları sayısı arttırılan tren seferleri ile değiştirmişti.

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13/04/2021 10:40