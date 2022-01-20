Fransa koronavirüs tedbirlerini kısmen kaldırıyor

Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Omicron varyantının etkisinin azalmaya başladığını söyledi.

Omicron varyantının ülkede 5 milyon kişiye bulaştığını ifade eden Castex, herhangi belirti göstermeyen kişilerin test yaptırmadığı düşünüldüğünde bu sayının 10 milyon olabileceğini vurguladı.

Castex, Omicron varyantının "basit grip" şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Grip salgını nedeniyle kış boyunca ortalama 10 bin kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade eden Castex, ancak Omicron varyantı nedeniyle bu sayıya 5 günde ulaşıldığını dile getirdi.

Geçen hafta koronavirüs test rekoru kırıldı

Castex, 12-17 yaş grubundaki çocukların 24 Ocak'tan itibaren hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü doz aşıyı yaptırabileceğini duyurdu.

Ülkede 17 Ocak itibarıyla öğrencilerde virüs tespit edilmesi nedeniyle kapatılan sınıf sayısının 17 bin 36'a yükseldiğini ifade eden Castex, geçen hafta 12 milyon kişinin COVID-19 testi yaptırdığını, bu sayının rekor olduğunu söyledi.

Castex, Anayasa Mahkemesinin onay vermesi halinde COVID-19 aşı kartına ilişkin Ulusal Meclis'te kabul edilen yasa tasarısının 24 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini söyledi.

Sadece hastane ve sağlık kuruluşlarına test ile giriş yapılabileceğini ifade eden Castex, 2 Şubat'ta kültür ve spor etkinliklerindeki kişi sayısı sınırlandırılmasının, evden çalışma ve açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağı bilgisini verdi.

Castex, 16 Şubat'ta gece kulüplerinin yeniden açılacağını, kafe ve barlarda ayakta içecek tüketilebileceğini açıkladı.

Okullardaki tedbirler de hafifliyor

Başbakan Castex, okullarda uygulanan tedbirlerin şubatta hafifletileceğini söyledi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran da gelecek hafta COVID-19 aşı kartı uygulamasının yürürlüğe girmesi nedeniyle bu tedbirlerin kaldırıldığını ifade etti.

COVID-19 sağlık kartını aşı kartına dönüştüren yeni düzenlemeye göre kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde ve tren ile yapılan yolculuklarda sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge istenecek ve test artık geçerli olmayacak.

Aşı kartının geçerli olabilmesi için hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü doz aşının da yaptırılması gerekecek. Aşı kartı 16 yaş ve üstündeki kişiler için uygulanacak.

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20/01/2022 22:24