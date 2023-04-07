Fransa Kupası'nda finalin adı belli oldu

Fransa Kupası finalinde Toulouse ile Nantes karşı karşıya gelecek.

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07/04/2023

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Fransa Kupası'nda finalin adı belli oldu

Toulouse, Annecy'yi 2-1 mağlup ederek Fransa Kupası finalinde Nantes'ın rakibi oldu.

Turnuvanın yarı finalinde, 2. Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Annecy, Ligue 1 takımlarından Toulouse'u konuk etti.

Fransa Kupası'ndaki ilk finaline çıkmak isteyen kulüpler arasındaki maçın ilk yarısı, Toulouse'tan Aboukhlal'ın 36 ve Annecy'den Bosetti'nin (penaltıdan) 45+4'üncü dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.

Chaibi, 85. dakikada attığı golle Toulouse'un adını finale yazdırmasını sağladı.

Toulouse'un son şampiyon Nantes ile karşılaşacağı final maçı, 29 Nisan'da başkent Paris'teki Stade de France'ta oynanacak.

07/04/2023 10:15
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TAGS: Fransa Kupası, final, Toulouse, Nantes
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